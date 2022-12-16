吉田正はオリックスからレッドソックス、千賀はソフトバンクからメッツへ。日本選手のメジャー移籍が決定している中、阪神からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す藤浪晋太郎投手（２８）の移籍先が見えてこない。立場的に優先順位が低いとはいえ、米国ではローカルメディアも含めて、情報がほとんど報じられていない。ただ、１日にポスティングシステムの申請を行った後、代理人を務めるスコット・ボラス氏は