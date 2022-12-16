ABEMAオリジナルシリーズ恋愛番組『私たち結婚しました 4』（ABEMA SPECIALチャンネル）。12月16日（金）放送の第7話では、久保田悠来＆貴島明日香夫婦に可愛がっていた家族である愛猫とのお別れが訪れることに。©AbemaTV, Inc.久保田が「今日でお別れ」と語りかけ、寂しさが隠し切れない2人。すると貴島が、愛猫に向けた最後のサプライズプレゼントを提案する。夫婦が力を合わせて作り上げたプレゼントに、愛猫はどんな反応