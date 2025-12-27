¿ÀÈëÅª¤ÊÀä·Ê¤Ð¤«¤ê¡ªÀã¤ÈÉ¹¤ÎÂç¼«Á³Àä·Ê6ÁªSpot.1¡Ú11¡Á3·î¡¦Èþ±ÍÄ®¡ÛÀÄ¤¯µ±¤¯¿ÀÈë¤ÎÃÓ¡¿Çò¶âÀÄ¤¤ÃÓ¥«¥é¥Þ¥Ä¤Î±Æ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ëÉ¹·ë¡¦ÀÑÀã¸å¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥× ³¨¤Î¶ñ¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÎÃÓ¡£Åß¤Î´Ö¤ÏÉ¹·ë¤·¡¢ÀÄ¤¤¿åÌÌ¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìë´Ö¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£Î©¤Á¸Ï¤ì¤¿¥«¥é¥Þ¥Ä¤¬¿ÀÈëÅª¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¢£Çò¶âÀÄ¤¤ÃÓ¡Ê¤·¤í¤¬¤Í¤¢¤ª¤¤¤¤¤±¡Ë½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®Çò¶âTEL¡§0166-92-4321¡ÊÈþ±ÍÄ®¾¦¹©´Ñ¸÷¸òÎ®²Ý