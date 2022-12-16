栃木県宇都宮市で先月下旬から猫9匹が相次いで不審死していることが分かり、警察は動物愛護法違反の疑いも視野に調べています。記者「こちら1匹、野良猫でしょうか。小さな猫が茂みのほうに行ってしまいました」栃木県宇都宮市の閑静な住宅街。この辺りで先月下旬から猫の不審死が相次ぎ、おとといまでに9匹の死骸が見つかったといいます。「猫がきのう元気だと思っていたら、次の日に3匹死んでいた」この女性は地域の野良猫に餌を