［東京１６日ロイター］ - 総務省は１６日、ＫＤＤＩが電気通信事業法に違反した不適切な端末代金の値引きを行ったとして、規定の順守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう同日付で行政指導したと発表した。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 育休復帰も上司から「席はない」
- 2. にしおかすみこ 激変の48歳現在
- 3. テントで不倫 キャンプが地獄に
- 4. ラッパーと人気AV女優が路チュー
- 5. 「ETC」使わない 少数派の事情
- 6. ミスで4億損失 職員給与で穴埋め
- 7. 故障で丸見え 渋谷トイレに批判
- 8. SMAP解散の真相 暴露にみる覚悟
- 9. 上場企業85社に「危険サイン」
- 10. 天皇家と秋篠宮家の間に亀裂?
- 1. 育休復帰も上司から「席はない」
- 2. ミスで4億損失 職員給与で穴埋め
- 3. 故障で丸見え 渋谷トイレに批判
- 4. 天皇家と秋篠宮家の間に亀裂?
- 5. 混浴繰り返す 疑惑経費1110万円
- 6. 迷惑客「ポリ袋ハンター」に悲鳴
- 7. 有罪確定 上司に報告せず2年働く
- 8. 「声出すな」男性に性的暴行か
- 9. TDLパレードに乱入…男の動機
- 10. 便器に頭部を突っ込み水流したか
- 1. 首相の政権運営は「地獄の3年」
- 2. 「岸田下ろし」は不可避な状況?
- 3. 増税「国民は理解してくれる」
- 4. 保育士が閉じ込め 園児はPTSDに
- 5. 高市早苗氏、防衛費のための増税決着に…
- 6. 岸田首相がAppleのCEOと面会
- 7. 「プチプチは可燃です」注意喚起
- 8. 信頼する組織、日本は病院・自衛隊・裁…
- 9. 「ポスト岸田文雄レース」の現状
- 10. 八代弁護士 山尾氏の報道に辛辣
- 1. ケネディ大統領の暗殺記録 公開
- 2. 北朝鮮で「老人コチェビ」が増加
- 3. ロシア 来春に大規模攻撃準備か
- 4. 人が動かないと通報 正体に唖然
- 5. 手術しながらW杯観戦 猛者が話題
- 6. 12歳選手の「口ひげ」姿に米騒然
- 7. 職人芸を感じる美しい「配管列」
- 8. 金の延べ棒・宇宙飛行士・ゴルフ…トラ…
- 9. 露 子ども用「拷問部屋」設置か
- 10. USHも任天堂ワールド 米で大反響
- 1. 三菱デリカミニ 発売前から評判
- 2. 確定申告 押さえるべき変更点4つ
- 3. 1on1 三流上司と一流上司の違い
- 4. 株で大損してしまう素人の思考
- 5. 若者に引かれる時代遅れな冗談
- 6. 面白い女性は損をする? 研究結果
- 7. ふるさと納税「わけあり」返礼品
- 8. 1千万円流用&混浴 前社長に疑惑
- 9. 遺言書作成前に長女が思わぬ一言
- 10. アメ横の6000円車エビ 年末に倍
- 1. 経営者が選ぶ「卓越した経営者」
- 2. ドンペン交代 批判受け緊急会議
- 3. ツイッター、ＣＮＮやＮＹタイムズ記者…
- 4. 米議員 TikTok禁止法案を提出
- 5. 人はなぜ陰毛なんてものが生えるのか？
- 6. 海に“男ウケ”重視の水着で行った25歳…
- 7. Amazon 初売りでストレージが安い！ 内…
- 8. Vol.214 ついにiOSデバイスがフィール…
- 9. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apo…
- 10. 朝起きられないみなさんへ。おすすめの…
- 1. 上場企業85社に「危険サイン」
- 2. 練習で目の当たり「日韓の差」
- 3. 森保氏を一刀両断 毒舌ぶり話題
- 4. 海外選出 W杯「アジアベスト5」
- 5. バトラー崩落のKO映像に英驚き
- 6. W杯チケット高騰でクレーム殺到
- 7. アルゼンチンPK判定に止まぬ賛否
- 8. 鎌田大地のバルセロナ入りが浮上
- 9. 森保監督&FIFA美女 並びが話題
- 10. 忘新年会 開催せず7割に店舗悲鳴
- 1. にしおかすみこ 激変の48歳現在
- 2. ラッパーと人気AV女優が路チュー
- 3. SMAP解散の真相 暴露にみる覚悟
- 4. キャバ嬢と交際 直球回答に反響
- 5. ドンキキャラ交代で悲しみ広がる
- 6. 演出家の性加害を告発 舞台中止
- 7. パリの「日常風景」に驚く人続出
- 8. 井上咲楽 芸人とお忍びデート
- 9. 水ダウアイドル誕生に残念指摘も
- 10. 華丸が「舞いあがれ!」に苦言
- 1. テントで不倫 キャンプが地獄に
- 2. 夫とセックスレスに 切実な理由
- 3. 無印 セールで買うべきグッズ5選
- 4. 夫の不倫をSNSで拡散 妻の復讐
- 5. 貯金ない彼女と結婚 男性の本音
- 6. 貰ってガッカリ…彼女のクリプレ
- 7. 「浮気と不倫は違う」男性の心理
- 8. マッチングアプリ流行で注目副業
- 9. 忘年会 隣室が子どもの悪口大会
- 10. 主婦実践「究極のながら筋トレ」