（株）IMAX（TDB企業コード：736054340、資本金1000万円、神奈川県相模原市中央区中央3-14-7、代表今枝洋祐氏）は、12月14日に東京地裁へ自己破産を申請し、翌15日に破産手続き開始決定を受けた。申請代理人は島本泰宣弁護士（東京都千代田区麹町3-6-5、東京双葉法律事務所、電話03-3263-8055）。当社は、2019年（令和元年）12月に設立。当社代表が役員を務めるグループ会社から運送や倉庫内業務などの業務を請け負っていた