大ヒットSF映画『ターミネーター2』を手がけたジェームズ・キャメロン監督が、同作の正統続編として製作された『ターミネーター：ニュー・フェイト』（2019）でのアーノルド・シュワルツェネッガー復帰は、間違った選択だったことをDeadlineで認めた。キャメロンも製作で参加した『ターミネーター：ニュー・フェイト』では、シュワルツェネッガーが再びT-800役を務め、サラ・コナー役のリンダ・ハミルトンが28年ぶりにシリーズ