家計を圧迫し続ける物価高。頑張った1年のご褒美として食べたい食材や、お正月のお節料理にも値上げの波が押し寄せています。■海産物中心に…去年より3割高騰お寿司やてんぷらなど様々な仕出し料理を提供する店では、早くも大みそかや正月に向けた準備が始まっています。売れ筋は、豊洲市場で仕入れたこだわりのマグロを使った刺身など年越し用の豪華料理と、正月には欠かせないおせち料理です。定番の黒豆や伊達巻きに加