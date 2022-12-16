21年6月、福岡市西区の自宅で両親の首を絞めて業務用冷蔵庫内に遺棄したとして、殺人と死体遺棄罪に問われた松本淳二被告（60）。その初公判が14日、福岡地裁で開かれた。【写真】両親を遺棄していた業務用冷蔵庫のあった元酒屋の建物そこで、検察側によって、驚きの犯行動機が語られた。陳述によると、松本被告はDVDを鑑賞中に介護の必要な父親からトイレの介助を頼まれたことに腹を立て「我慢できず、怒りが爆発」。父親の首