ＭＬＢネットワークは１５日（日本時間１６日）に「スタッツ＆奇異なこと」と題する特集でエンゼルスの大谷翔平投手（２８）を偉業を紹介した。８月９日（同１０日）の敵地アスレチックス戦に「２番・ＤＨ兼投手」で先発マウンドに上がると６回を投げ４安打無失点で白星を挙げ、７回に２５号ソロを放った。投手で６回以上を無失点に抑え、かつ同一試合で本塁打を放つのはア・リーグでは１９７２年８月９日のデーブ・マクナリー