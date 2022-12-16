漫画家の山本さほさんが、厄介な人たちを引き寄せるトラブル続きな日々をつづります。今回は山本さんが料理教室に通い、小さなテクニックよりもっと大切だと学んだことについてです。毎週木曜日更新。この漫画を全て読む（4P）ジャリジャリ料理、何が入っていたのか……。次回は12月22日（木）公開予定です。お待たせしました！ついに『きょうも厄日です』第3巻が発売。ちょっぴり怖い話に驚きの展開、笑うしかない話まで