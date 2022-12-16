新型ZR-Vの荷室の活用方法に注目！ホンダの新型SUVとして「ZR-V」が登場します。本来、この新型ZR-Vの発売は2022年秋の予定でしたが、昨今の半導体不足などの影響によって納車が遅れている「ヴェゼル」などの生産を優先するため、2023年4月21日に延期されました。【画像】マジ高級車！ 車中泊もできちゃう新型ZR-Vの内外装がハンパない！ 写真で見る（26枚）そんななか、新型ZR-Vの試乗車がホンダ販売店に配備されたほか、す