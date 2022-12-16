子供たちの「野球離れ」が止まらない。産経新聞記者の田中充さんと森田景史さんは「罵声を浴びせる指導や、補欠の文化、お茶当番の負担など、野球の文化が保護者から敬遠されている」という――。（第2回）※本稿は、田中充、森田景史『スポーツをしない子どもたち』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pkripper503中学校以下は壊滅状態（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／pkripper503■野球