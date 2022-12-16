学生時代に奨学金制度を利用した人たちのライフストーリーを通じ、奨学金を借りたことで価値観や生き方に起きた変化を描く「東洋経済オンライン」の人気連載が書籍化。『奨学金、借りたら人生こうなった』として発売中だ。奨学金の返済苦と若者の貧困に関する一面的な報道が多いなか、当事者たちの証言を集めてきた著者の千駄木雄大氏に、奨学金を取り巻く実態を紹介してもらった。◆大学生の2人に一人が奨学金を借りる時代――「