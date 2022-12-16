2022年、日刊SPA！で反響の大きかった記事をジャンル別にトップ10を発表。高額な商品を買うときの参考になった「家電・趣味」部門の第3位は、こちら！（集計期間は2022年1月〜11月まで。初公開日2022年2月19日価格等は取材時の状況）＊＊＊皆さん、こんにちは。関東の某家電量販店に、十数年間務めている店員のスズキです。黒物から白物まで、ジャンルを問わずさまざまな商品の販売に携わり、店長も務めたことがある