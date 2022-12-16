日本テレビ系『金曜ロードショー』（毎週金曜後9：00）では、2023年最初の放送として、1月6日に宮崎駿監督『ハウルの動く城』、翌週13日は米林宏昌監督の『思い出のマーニー』を届けることが決定した。【画像】翌週は『思い出のマーニー』を放送先日、待望の宮崎監督最新作『君たちはどう生きるか』が来年夏に公開されることが発表され、来年秋には、「ジブリパーク」の第2期「もののけの里」のオープンも予定。スタジオジブ