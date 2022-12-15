松竹は１５日、１３代目市川團十郎白猿襲名披露の歌舞伎座「十二月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の夜の部「助六由縁江戸桜」で髭の意休を演じている坂東彌十郎が体調不良のため、休演すると発表した。尾上松緑が代役として出演する。ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」（日曜・後８時）の北条時政役で注目された彌十郎は前日（１４日）、都内で歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」（２０２３年１月２〜２７日）の第２部「人間万事金世