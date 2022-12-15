5人組ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）が、来年1月発売予定のニューシングル『OMG』収録曲『Ditto』の先行公開を前にティーザー映像を公開した。【写真】NewJeans、10代とは思えない“完璧ビジュ”NewJeansは12月14日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに新曲の世界観が感じられる「NewJeans6」というティーザー映像を掲載した。突如現れた“6人目”とは…？ この映像は、制服を着たメンバーが教室のドアを開けて出