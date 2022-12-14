【モデルプレス＝2022/12/14】俳優の生田斗真が14日、ジャニーズ事務所公式サイトで公開された「Johnny's FAMILY CLUB Advent Calender」に登場。掲載された直筆メッセージが話題となり、Twitter上で「＃HiHi Jets」と「＃直筆メッセージ」がトレンド入りを果たしている。【写真】生田斗真「HiHi Jetsに入りたい」と書いた真意を明かす◆生田斗真、今年もHiHi Jets愛炸裂動画とともに公開された直筆メッセージには、ローラースケー