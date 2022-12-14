連戦連日熱い戦いが繰り広げられている「FIFA ワールドカップ カタール 2022」。全64試合を無料生中継するABEMAでは、毎週日曜夜にワールドカップ情報をお届けする『FIFA ワールドカップ64』を放送。グループリーグではドイツ代表、スペイン代表という優勝候補2チームを下し、快進撃を続けた日本代表だったが、目標であったベスト8まで、あと一歩で及ばなかった。12月11日の放送では、帰国したサッカー日本代表キャプテンの吉田麻