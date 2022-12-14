立憲民主党がまとめた安全保障政策の素案が１４日、判明した。政府の掲げる「反撃能力」（敵基地攻撃能力）は容認できないとの考え方を明記。党内手続きを経て、早期の正式決定を目指す。素案は、反撃能力について、日本への攻撃着手の判断は現実的に難しく、先制攻撃と誤認されるリスクが大きいと指摘。日本から「第１撃は撃たない」と宣言する必要性を盛り込んだ。