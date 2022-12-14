【AFP＝時事】インドネシア東部の自然保護区の群島の開発権が、競売に掛けられることになった。ただ、環境保護団体の批判などを受け、競売の時期は来年1月に延期された。競売対象はウィディ保護区（Widi Reserve）内の島々。同保護区は100以上の島から成り、フィリピン、パプアニューギニア、ソロモン諸島など6か国をまたぐ世界有数のサンゴ礁海域「コーラル・トライアングル（Coral Triangle）」の一角を占める。海域は生態系が
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