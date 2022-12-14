元Ｋ-１世界王者の魔裟斗（４３）が１４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「魔裟斗チャンネル」を更新。ボクシング・世界バンタム級王座統一戦（１３日、有明アリーナ）で、井上尚弥（２９）＝大橋＝がポール・バトラー（３４）＝英国＝を１１回ＫＯで下し、日本人初の主要４団体統一王者となったことにコメントした。「今日はね、初めてプロボクシングの解説をしてしまいました」と魔裟斗。「Ｋ-１選手だよ、似てるようで全く違うよう