人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の新作映画『ONE PIECE FILM RED』の新情報が発表された。17日からクリスマス当日の25日までの期間限定で、映画鑑賞者に「UTA HAPPY XMASカード」を配布する。【写真】尾田先生の好みだろ！（笑）描き下ろし衣装のウタちゃんビジュアルカードには、先日解禁された尾田栄一郎デザインのサンタ衣裳を身に纏ったウタの姿が描かれている。サンタの衣裳が、トレードマークである赤と白のヘア