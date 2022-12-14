「先生が応援に来た」という非公式の情報国政における比例での得票数を大きく減らしたうえ、統一教会問題でさらに打撃を受けている公明党。弱体化の背景にはカリスマ・池田大作名誉会長の不在があるが、党勢回復を期す来年4月の統一地方選に向けて、ある計画が進んでいるという。＊＊＊【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」まず、これまでの池田名誉会長の“威光”について振り返