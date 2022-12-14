誠信（ソンシン）女子大学の徐ギョン徳（ソ・ギョンドク）教授は１４日、政府と釜山市（プサンシ）が後援した韓服広報映像が日本式敵産家屋で撮影されて論議を呼んだことに対して「実にもどかしいこと」と明らかにした。徐教授はこの日午前、フェイスブックで「文化体育観光部と釜山市が後援し、釜山繊維ファッション産業連合会が作った韓服広報映像があるが、この映像の背景の一つが伝統韓屋ではなく日本式敵産家屋だったので大き