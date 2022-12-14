予算たったの1500円で山小屋を建てようとしている3人の男女のYouTube動画が注目を集めつつあります。そのチャンネルの名は「1500円で山小屋を建ててみるチャンネル」。まだスタートしたばかりのYouTubeチャンネルですが、すでに約500人の登録者数がいます。メンバーの男女3人は誰なのか山小屋を建てるメンバーは、お笑いコンビ『新鮮なたまご』のハイジ工務店さん、お笑いコンビ『マインドスティール』の吉香さんと藤島さんです。