ジーン・マケンジー、ソウル特派員K-POPグループ「BTS（防弾少年団）」のJINさん（30）が13日、韓国陸軍での兵役を開始した。BTSメンバーとしては初の兵役となる。JINさんは入隊前、「思ったよりもかわいい」というメッセージと共に、髪を丸刈りにした写真を投稿した。韓国は法律上、今なお北朝鮮と戦争状態にあり、健康な男性には全員、兵役が課せられる。JINさんは、北朝鮮との国境近くを拠点とする新兵教育隊に入隊した。5週間