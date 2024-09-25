女性の様々な悩みを中心に情報発信をしている、女性医療クリニックLUNAグループのYouTubeチャンネル「るなクリニックch」。今回は、40〜50代女性に多い、更年期障害についてご紹介します。【関連記事】腎臓内科医が教える「コレステロール値の注目ポイント」。大切なのは善玉と悪玉の比率多くの女性は、45〜55歳の間、女性ホルモン量が不規則にアップダウンしながら低下していきます。それまでは、エストラジオールと呼ばれる女