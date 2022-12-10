愛知県江南市で「歩きスマホ」を禁じる条例が、新年度から施行されることが関係者への取材で判明した。パブリックコメントを経て、議員提案による条例案が来年の3月定例会に提出され、可決される見通しだ。同種の条例制定は東海地方では初めて。「ながらスマホ」の悲劇事故で息子を亡くした遺族の叫び歩きスマホは屋外を歩きながらスマートフォンの画面を見たり操作したりするため、視野が狭くなり周囲への注意力が低下する