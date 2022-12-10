東京都世田谷区で一家4人が殺害された事件は未解決のまま、まもなく22年を迎える。現場近くの駅で警視庁が情報提供を呼びかけた。【映像】現場付近を捜査する警察（事件当時）2000年12月30日、世田谷区で会社員の宮沢みきおさん一家4人が殺害された。警視庁は、これまでのべ29万人以上で捜査にあたってきたが、事件は未解決のままだ。現場近くの小田急線成城学園前駅では、きょう、警察官らが情報提供を呼びかけるチラシなど
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