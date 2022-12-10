◆プロボクシング▽４団体世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座統一戦１２回戦ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ王者ポール・バトラー（１２月１３日、東京・有明アリーナ）ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・井上尚弥（大橋）が１０日、４団体統一戦を闘うＷＢＯ王者ポール・バトラー（英国）とともに横浜市内のホテルで行われた最終記者会見に出席。日本人初の４団体王座統一に向けて「