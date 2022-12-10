米ツイッターを買収した起業家のイーロン・マスク氏は9日、「15億のアカウントのユーザー名を解放する」として、長期間ログインしていないツイッターの「休眠アカウント」を削除する方針を発表した。削除対象についてマスク氏は、「何年もの間、ツイートやログインしていないアカウントだ」と自身のツイッターに投稿。休眠アカウントの削除によって、登録済みだった15億分のユーザー名を新たに使用できるようになるという考え