世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が、宗教法人法に基づく質問権行使に対し、「要件を欠いており違法だ」とする趣旨の意見書を文部科学省に提出していたことが１０日、関係者への取材で分かった。文化庁は適法な手続きに沿って質問権を行使しているとして、１４日に宗教法人審議会に２度目の諮問をして、追加の調査を行う。宗教法人法では質問権行使の要件を「法令に違反して、著しく公共の福祉に害する」行為の疑いがある場合と