カタールW杯サッカーのカタール・ワールドカップ（W杯）で強豪ドイツはグループリーグ（GL）で敗退した。英紙は「『休日感覚』が失敗を招いた」と指摘。大一番を前に選手が妻や恋人とホテルに滞在したことで起きた「問題」「休みのないW杯を引き起こした」と批判的に伝えている。英紙「ザ・サン」は「トラブル・パラダイス悲惨な大会の調査が始まると、ドイツ代表選手の妻や恋人たちが『休みのないW杯を引き起こした』」との