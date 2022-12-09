◆ 1月27日に出場36校が発表日本高野連は9日、来年3月に開催される『第95回記念選抜高等学校野球大会』の21世紀枠最終候補9校を発表した。甲子園出場経験があるのは、北信越地区の氷見高（富山）と、九州地区の高鍋高（宮崎）の2校。他7校が選出されれば、春夏通じて初の甲子園出場となる。氷見高は昨秋の富山大会を優勝し、北信越大会でも初戦を突破してベスト8に進出。過去に春夏1度ずつ甲子園出場経験があり、21世紀枠に