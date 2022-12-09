スクウェア・エニックスは、ゲームアワードショー「THE GAME AWARDS 2022」にて『ファイナルファンタジー16』を2023年6月22日に発売する発表した。対象プラットフォームはPS5。価格はそれぞれ税込で通常版が9900円、デラックスエディションが1万2100円、コレクターズエディションが3万8500円『ファイナルファンタジー16』は、PS5向けに展開する『ファイナルファンタジー』シリーズ最新作。『ファイナルファンタジー14』の吉