日本代表はPK戦の末にクロアチアに敗れ、カタール・ワールドカップで悲願のベスト８進出を果たせなかった。だが、グループステージでドイツとスペインを撃破し、前回準優勝のクロアチアを相手に先制もした森保ジャパンの戦いぶりには、世界中で賛辞が寄せられている。試合でのパフォーマンスや森保一監督の采配だけではない。大会を通じ、日本はサポーターのスタジアム清掃やチームによる試合後のロッカールーム整理などもたた
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