千葉県警は８日、佐倉市染井野、元県警捜査４課長補佐の警部、岡田誠被告（４５）（強姦（ごうかん）や強制性交罪などで起訴済み）を強姦と住居侵入の容疑で再逮捕した。逮捕は５回目。発表によると、岡田被告は２０１４年９月６日午前２時頃〜同３時半頃、県内の集合住宅一室に侵入し、成人女性を刃物のようなもので脅し、乱暴した疑い。容疑を認めているという。現場に遺留されたものと、岡田被告のＤＮＡ型を鑑定した結果