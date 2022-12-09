公務員の不祥事が相次いでいます。この問題を取材しました（写真：ma3to／PIXTA）補助金の不正受給や4630万円の誤振り込み、住基ネットから個人情報収集など、この1年を振り返ってみても公務員の不祥事が止まらない。こうした職員の不祥事が繰り返されてしまう原因はどこにあるのか？公務員の組織に詳しい太田肇・同志社大学教授、職員の副業推進など組織改革を精力的に進めている小紫雅史・奈良県生駒市長に聞いた。公務員不祥