福岡・春日市で女性が刃物で刺された事件で、警察は12月８日、元交際相手の男を殺人未遂の疑いで逮捕した。犯行後に交通事故…意識回復して逮捕に笑顔で写真におさまる男は、殺人未遂の疑いで逮捕された無職の片山敦稀容疑者（23）。元交際女性（21）を刃物で複数回刺し、殺害しようとした疑いが持たれているが、被害女性に対してストーカー行為をしていたこともわかった。事件は、12月3日未明、福岡・春日市で起きた。専門学校生