医師でタレントの西川史子（51）が8日、自身のインスタグラムを更新。母校である聖マリアンナ医科大学大学院リハビリテーション科の試験に合格し、来春から大学院生になることを報告した。【写真あり】合格証の写真を添え報告した西川史子「春が来た！」という西川は「聖マリアンナ医科大学大学院リハビリテーション科の試験に合格しました。来春から大学院生になります」と伝え「病気になってから、心が晴れた日なんてなかっ