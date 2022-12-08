医師でタレントの西川史子（51）が8日、自身のインスタグラムを更新。母校である聖マリアンナ医科大学大学院リハビリテーション科の試験に合格し、来春から大学院生になることを報告した。【写真あり】合格証の写真を添え報告した西川史子「春が来た！」という西川は「聖マリアンナ医科大学大学院リハビリテーション科の試験に合格しました。来春から大学院生になります」と伝え「病気になってから、心が晴れた日なんてなかっ
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