お笑いコンビ・笑い飯が７日、テレビ東京系「あちこちオードリー」に出演し、哲夫が俳優・坂上忍とのガチバトルについて語った。互いが「丸くなった」という話題で、西田は「発言に気を付けるようになったのは『２４時間テレビ』で坂上忍さんにコテンパンにやられてから」と明かした。笑い飯は２０１４年の日本テレビ系「２４時間テレビ」に出演し、哲夫が坂上とバトルを展開していた。事の発端は関西で笑い飯が賞を獲った際