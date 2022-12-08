フリーアナウンサー宮根誠司（59）が8日、新型コロナウイルスに感染し、同日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）を欠席した。読売テレビ澤口実歩アナウンサーは「宮根さんは今朝、体調不良となり、新型コロナウイルスの検査を受けたところ、陽性と確認されたため、お休みです」と説明。番組は澤口アナと西山耕平ディレクターで進行した。宮根は先週、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）カタール大会