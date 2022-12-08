強制性交や盗撮などの罪で起訴された千葉県警の元警察官が、8年前にも女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。逮捕はこれで5度目です。逮捕されたのは、千葉県警捜査4課の元警部・岡田誠容疑者（45）です。岡田容疑者は2014年9月6日の未明、千葉県内の集合住宅に侵入し女性に刃物のようなものをつきつけ、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、岡田容疑者は施錠されていない場所から侵入し、就寝中の女