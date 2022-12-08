【AFP＝時事】米大リーグ（MLB）、2022年シーズンのア・リーグ最優秀選手（MVP）に選出されたアーロン・ジャッジ（Aaron Judge）が7日、野手史上最高額の9年総額3億6000万ドル（約493億円）でニューヨーク・ヤンキース（New York Yankees）に残留した。複数メディアが報じた。フリーエージェント（FA）となっていた30歳のジャッジは、リーグ最多記録を更新する62本塁打を放った今シーズン開幕前、ヤンキースの7年総額2億1350万ド
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