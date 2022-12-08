ロッテリアは12月15日、「Xmas クリぼっちキンパック」を発売する。販売期間は12月25日まで。【関連記事】ロッテリア 2022年クリスマスケーキ「Xmas濃厚ガーナガトーショコラ」予約開始、チキンパック・パーティーパック・パーティーバケツもロッテリアの“クリぼっちキンパック”は2019年からクリスマス時期に登場しており、2022年は4回目。“クリスマスをひとりで過ごす人にも楽しんでほしい”という思いから、“ロッテリアの人