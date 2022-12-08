「私の人生、記憶の中にはこれからも韓国が残るだろう」【関連】ベント監督、韓国サッカーの現状を痛烈批判「休息よりカネ」ポルトガル出身のパウロ・ベント監督率いるサッカー韓国代表は、12月7日午後に仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に帰国した。12年ぶりに国外開催のW杯でベスト16進出という快挙を成し遂げた代表選手たちは、多くのファンの歓待と関心のなかで明るい表情でファンに手を振った。ベント監督も明るい笑顔
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