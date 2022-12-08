人気グループ・King ＆ Princeの平野紫耀が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『クロサギ』（毎週金曜後10：00）の第8話（9日放送）にひまわり銀行の元行員であり、大病院の理事長・宇佐美孝也役の津田健次郎がゲスト出演する。【場面カット】狡猾な表情？ゲスト出演する津田健次郎原作は黒丸・夏原武による漫画『クロサギ』シリーズで、2006年にはTBSにて山下智久主演で連続ドラマ化、08年に映画化された。今作では、13年に全42