¤Ê¤é¤Þ¤Á¤ÎÆîÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡Ö¼¯¤Î½®¡×º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤é¤Þ¤Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¼¯¤Î½®¡×¡£Îò»ËÅª¤ÊÄ®ÊÂ¤ß¤Î»Ä¤ëÆàÎÉÄ®¤òÊÝÁ´¤·ÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆàÎÉ»Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢2015Ç¯¡Ö¤¯¤ë¤ß¤ÎÌÚ¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò¿Þ¤ëµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉßÃÏÆâ¤Ï¡ÖËú¡Ê¤Þ¤æ¡Ë¡×¡ÖãÞ¡Ê¤«¤Þ¤É¡Ë¡×¡ÖÓó¡Ê¤µ¤¨¤º¤ê¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìç¤«¤éÆþ¤Ã¤¿°ìÈÖ¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ãÞ